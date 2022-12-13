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В Петербурге студент колледжа совратил 13-летнюю школьницу
Сегодня, 8:30
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В Петербурге студент колледжа совратил 13-летнюю школьницу

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Студент 14 февраля в съёмной квартире на Светлановском проспекте занимался сексом с 13-летней девочкой.

В Петербурге 18-летний студент колледжа вступил в половое сношение с 13-летней школьницей. Об этом полицейским рассказала мама девочки.

По данным Piter.tv, студент 14 февраля в съёмной квартире на Светлановском проспекте занимался сексом с 13-летней девочкой. Подозреваемый был оперативно задержан.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста).

Ранее на Piter.tv: В Петербурге молодой человек несколько месяцев занимался сексом с семиклассницей.

Фото: Piter.tv

Теги: секс, школьники
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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