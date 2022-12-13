В Петербурге молодой человек несколько месяцев занимался сексом с семиклассницей

В Петербурге задержали 22-летнего молодого человека после заявления местной жительницы о совращении несовершеннолетней дочери.
По данным Piter.tv, в полиции 43-летняя петербурженка сообщила, что с августа по ноябрь 2022 года сосед по Сестрорецкой улице вступал в половые отношения с её 13-летней дочерью.
Мужчину в тот же день задержали. Выяснилось, что в мае 2022 года он вышел из колонии, где сидел за аналогичное преступление. До этого он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. В отношении подозреваемого снова возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста.
Семья девочки также считается неблагополучной.
Ранее петербургскому юристу в мессенджере прислали детское порно.
Фото: Piter.tv
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