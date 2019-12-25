Студенческие общежития в вузах Петербурга подорожали

Представители образовательных учреждений сообщили, что уже начался процесс заселения учащихся из других городов на новый учебный год 2025/2026.

Издание "Ъ-СПб" узнало, что проживание в студенческих общежитиях вузов Санкт-Петербурга обходится студентам от 2 тысяч рублей ежемесячно, причём повышение цен достигает 22%. Представители образовательных учреждений сообщили, что уже начался процесс заселения учащихся из других городов на новый учебный год 2025/2026.

Стоимость аренды жилья в университетских кампусах колеблется от минимальных 2 тысяч до максимальных 25 тысяч рублей в месяц, варьируя в зависимости от вуза и уровня комфорта помещений. Так, например, Санкт-Петербургский государственный университет предлагает студентам, обучающимся бесплатно, размещение в базовых комнатах за 1,46 тысячи рублей, а коммерческим учащимся — вдвое дороже, за 2,92 тысячи рублей. Комфортные номера на Васильевском острове обойдутся в 3,05 тысячи рублей.

Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) установил плату за месячное проживание в диапазоне от 1,27 до 2 тысяч рублей, в то время как аренда апартамента в комплексе ITMO.Aparts обойдётся от 14 тысяч рублей.

Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики размещает своих студентов в помещениях, стоимость которых варьируется от 5,2 до 12,5 тысяч рублей.

Горный университет предлагает однокомнатные жилые помещения по цене 7,4 тысячи рублей в месяц.

