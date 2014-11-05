В Петербурге вывод новостроек возрос на 20%

В премиальном сегменте (класс "бизнес" и выше) картина выглядит ещё ярче: за первое семилетие 2025 года введено в строй на 65% больше проектов, чем за весь прошлый год.

В первом полугодии 2025 года застройщики существенно активизировались на рынке массовой жилой недвижимости Санкт-Петербурга, выведя на рынок на 20% больше новых жилых комплексов, чем годом ранее, согласно данным, опубликованным изданием "РБК Петербург".

Так, в категории комфортного жилья в северной столице представлено сразу 11 новых проектов и 17 очередей в уже существующих микрорайонах. Девелоперы планируют ввести в эксплуатацию около 730 тысяч квадратных метров жилой площади в ближайшие три-четыре года. Отмечается, что в минувшем году активность компаний по выводу новостроек сократилась на одну треть. В настоящий момент основными районами размещения бюджетных проектов являются Невский, Василеостровский и Фрунзенский районы.

В премиальном сегменте (класс "бизнес" и выше) картина выглядит ещё ярче: за первое семилетие 2025 года введено в строй на 65% больше проектов, чем за весь прошлый год. Общая площадь вновь построенных элитных домов составляет 240 тысяч квадратных метров.

Интересно, что география застройки выходит за рамки привычных престижных районов (таких как Петроградский, Адмиралтейский и Курортный), охватывая также так называемый "серый пояс": набережные Обводного канала во Фрунзенском районе, участок вокруг станции метро "Елизаровская" и насыпные земли Васильевского острова.

Фото: Piter.TV