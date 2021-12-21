Медианная ставка арендуемых студентами квартир Петербурге и Ленобласти превысила 34 тыс. рублей

С начала 2025 года этот показатель практически не изменился, упав всего на 0,7%.

Накануне старта нового учебного сезона аналитики сервиса "Яндекс Аренда" провели исследование условий проживания студентов, арендовавших жильё. Исходя из анализа, медианный размер арендной платы за квартиру, которую снимают студенты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, равен 34 200 рублям.

С начала 2025 года этот показатель практически не изменился, упав всего на 0,7%. Студенты, сочетающие учебу с работой, оплачивают аренду жилья в среднем на уровне 38 800 рублей в месяц (увеличение на 0,6% с января). Те же, кто зависит от поддержки семьи и пока не имеет самостоятельного дохода, платят 29 600 рублей ежемесячно (рост на 2,4% за год).

Работающая молодежь чаще всего выбирает однокомнатные квартиры — ими пользуются 62% учащихся. Средняя аренда таких объектов обходится студентам в 32 300 рублей. Далее следуют студии (17%) стоимостью 26 000 рублей, двушки (15%) за 43 700 рублей и трешки (6%) за 53 200 рублей.

Молодежь, не успевшая обзавестись рабочим местом, предпочитает студии (58%) по цене 25 900 рублей и однокомнатные квартиры (38%) за 28 200 рублей. Двухкомнатные варианты выбирают редко (всего 2%) по ставке 30 000 рублей, а трёхкомнатные столь же непопулярны (также 2%) и стоят 34 300 рублей.

Фото: Pxhere