В посёлке Новоселье планируется строительство нового квартала

Строительная компания "Брусника" официально получила разрешение на реализацию проекта квартальной застройки в поселке Новоселье Ленинградской области. Объект расположится всего в нескольких километрах южнее побережья Финского залива поблизости от Стрельны, пишет "Петербургский дневник".

Проект подразумевает создание семи жилых комплексов разной высоты, от восьми до двенадцати этажей, среди которых будут башенные строения и жилые блоки с разноэтажными секциями. Будущие жильцы смогут выбирать из студийных квартир, однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных вариантов жилья, а также приобрести эксклюзивные двухэтажные апартаменты с собственными террасами.

Территория будущего квартала обустроена просторным пешеходным бульваром, проходящим сквозь парковые зоны, рекреационные площадки и уютные внутренние дворики с детскими площадками и зонами отдыха. Важной составляющей проекта станет развитая социальная инфраструктура: застройщик возьмет на себя обязательства возведения детского сада и школы, а также местной муниципальной поликлиники.

Максим Зорин, занимающий должность коммерческого директора "Брусники" в регионе Санкт-Петербург и Ленинградская область, прокомментировал ситуацию: "Наш проект в Новоселье станет первым опытом работы "Брусники" непосредственно в Ленинградской области и вторым проектом в составе Петербургской агломерации. Мы хотим доказать, что можем предлагать качественные проекты не только в престижных центральных районах Петербурга, где возводим известный жилой комплекс "Северный ветер", но и в привлекательном пригороде, предлагая покупателям доступные и удобные жилищные опции".

Фото: Piter.TV