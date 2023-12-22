Петербургские инвесторы в январе сдали пять социальных объектов

Введены четыре детских сада и кабинет врача общей практики.

С начала 2024 года в Петербурге было сдано в эксплуатацию пять социальных объектов, построенных за счет внебюджетных средств. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Был введен в эксплуатацию детский сад на Республиканской улице, дом 37. Учреждение площадью 3125,9 кв. м рассчитано на 120 детей и оснащено современными музыкальным и спортивным залами, кружковым классом, бассейном. На территории предусмотрена игровая зона и физкультурные площадки.

Застройщик ввел в эксплуатацию детский сад на 420 мест на Маршала Казакова д. 21, корп. 2, который будет передан городу безвозмездно. В детском саду предусмотрены бассейн, физкультурный и музыкальные залы, спальные помещения, игровые и столовые зоны. Территория вокруг детского сада обустроена, есть площадки для игр и отдыха с теневыми навесами.

Были введены встроенные дошкольные учреждения на Невской Губе (80 мест) и на Малоохтинском проспекте, дом 68 (140 мест). Объекты будут переданы городу безвозмездно.

Также в ЖК "ЮгТаун" в Шушарах сданы встроенные помещения площадью 318 квадратных метров для размещения кабинета врача общей практики.

Ранее стало известно, что в Петербурге могут построить еще более 20 млн "квадратов" жилья.

Фото: портал "Строительный Петербург"