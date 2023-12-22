В Петербурге могут построить еще более 20 млн "квадратов" жилья

Плановый показатель по вводу жилья в 2024 году, определенный Минстроем РФ, составляет 2,650 млн. квадратных метров.

В настоящее время в Санкт-Петербурге площадь земельных участков, на которых возможно строительство МКД, и на которые выданы ГПЗУ (Градостроительный план земельного участка), составляет 2 355,5 га. Предельная площадь жилых помещений МКД, возможная к размещению на этих земельных участках составляет 21,9 млн. кв.м. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга Валерий Усков в прямом эфире на Радио России.

Как уточнил портал "Строительный Петербург", из 21,9 млн. кв.м на 10,3 млн. кв.м уже выданы разрешения на строительство МКД, таким образом градостроительный потенциал по строительству МКД составляет около 11,6 млн. кв.м.

Плановый показатель по вводу жилья в 2024 году, определенный Минстроем РФ, составляет 2,650 млн. квадратных метров.

Фото: Piter.tv