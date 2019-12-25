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Новый ЖК и соцобъекты появятся в Пушкинском районе
Сегодня, 13:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Новый ЖК и соцобъекты появятся в Пушкинском районе

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Этот комплекс улучшит инфраструктуру района, создавая комфортные условия для жизни. 

В поселке Шушары Пушкинского район компания "Строительная корпорация Возрождение Санкт-Петербурга" начнет строительство нового жилого комплекса. Проект включает возведение многоквартирных домов общей площадью 48 941 кв.м и важных социальных объектов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Планируется строительство детского сада на 240 мест и школы для 925 учеников. Также будут созданы два кабинета врача общей практики и обустроена улично-дорожная сеть для доступа к Мемориальному комплексу. Проектом предусмотрена разработка моста через реку Пулковка.

Этот комплекс улучшит инфраструктуру района, создавая комфортные условия для жизни. 

В Стрельне также построят ЖК с социальными объектами.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)

Теги: градкомиссия, жилой комплекс, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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