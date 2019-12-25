В Стрельне построят ЖК с социальными объектами

Застройщик позаботится о благоустройстве территории и создании линейных объектов.

В поселке Стрельна Петродворцового района (Красносельское шоссе, северо-западнее д. 8. лит. А по Лермонтовской ул. ) компания "Сэтл Девелопмент" получила одобрение на строительство крупного жилого комплекса с общей площадью жилых помещений в 210 000 кв.м. Проект включает в себя не только многоквартирные дома, но и значимые социальные объекты. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В планах — строительство двух детских садов на 315 и 160 мест, поликлиники с подстанцией скорой помощи на 210 пациентов, а также образовательного учреждения на 1 100 мест. Также будут построены подростково-молодежный клуб, участок для полиции и центр социальной реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов.

Застройщик позаботится о благоустройстве территории и создании линейных объектов. Проект станет важным этапом в развитии района, предоставив жителям качественное жилье и необходимую инфраструктуру.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)