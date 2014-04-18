В Московском районе реализуют два крупных строительных проекта

Строить будут две компании.

Застройщик "Орбита" планирует строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом и встроенным детским садом на улице Коли Томчака, 21. Общая площадь жилья составит 22 941 кв.м. Проект предполагает передачу городу детского сада на 80 мест и обустройство прогулочных площадок площадью 1 920 кв.м. Подробности опубликованы на портале "Строительный Петербург".

Совместно с застройщиком "Физика Эстейт" будет построено образовательное учреждение на Рощинской улице для увеличения вместимости школы № 703 до 1 125 мест. "Орбита" также обязуется передать городу однокомнатную квартиру и обустроить скоростную полосу на Рощинской улице.

"Физика Эстейт" строит десятиэтажный дом на Заставской улице с квартирами площадью 5 792 кв.м. Компания передаст городу одну однокомнатную квартиру и благоустроит прилегающую территорию. Эти проекты направлены на развитие инфраструктуры и улучшение условий жизни в районе.

Новый ЖК и соцобъекты появятся в Пушкинском районе.

Фото: Piter.tv (создано с помощью нейросети)