Подготовкой технико-экономического обоснования трамвайных линий из Бугров и Новосаратовки до Петербурга займутся в 2026 году

В 2026 году АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти" приступит к подготовке технико-экономических обоснований проектов строительства новых трамвайных маршрутов из поселков Бугры и Новосаратовка в Петербург. Об этом сообщил генеральный директор организации Михаил Громов, чьи слова приводит издание "КоммерсантЪ".

Проект предполагает создание двух основных направлений: первая линия соединит посёлок Бугры Ленинградской области с северной частью города, пройдя через улицу Народную и Парнас, далее планируется интеграция с перспективной сетью петербургского транспорта на реконструируемых улицах Михаила Дудина, Заречной и Федора Абрамова. Вторая линия свяжет деревню Новосаратовку непосредственно с трамвайной системой города рядом с ближайшими станциями метрополитена.

Необходимость строительства маршрута в Бугры возникла ещё в 2020 году, когда компания "Арсенал Недвижимость" предложила реализовать этот проект вместе с канадским партнёром Vision Transportation Group. Ранее предполагалось, что трасса протянется до станции метро "Девяткино", однако изменения в Генеральном плане исключают такую возможность, поэтому конечным пунктом трассы стали именно Бугры.

Что касается инициативы по созданию трамвайной связи с деревней Новосаратовка, то обсуждение этой идеи ведётся давно. Согласно подписанному соглашению с тремя крупными строительными компаниями ("ЦДС", Setl и "Самолет"), финансирование разработки документации берет на себя частный сектор. Планировалось проложить путь от Новосаратовки до улицы Народной в городе, с последующим включением в действующую транспортную систему Невского района. Тем не менее, позднее администрация Петербурга отказалась поддержать проект, сославшись на долгосрочную стратегию развития дорожной инфраструктуры, предусматривающую продление Дальневосточного проспекта лишь к 2040 году.

