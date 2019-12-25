Петербургские депутаты одобрили закон о едином тарифе на поезд в электричках

Парламентарии надеются, что нововведение создаст основу для формирования единой высокоскоростной сети наземного транспорта, объединяя систему метрополитена и пригородные перевозки.

Те, кто пользуется одновременно электричками и общественным транспортом Петербурга, вскоре смогут платить за весь маршрут, а не отдельно за каждую пересадку. Законопроект, поддержанный депутатами ЗакСа в третьем чтении на заседании 12 ноября, предусматривает введение фиксированного тарифа на проезд в электричках.

Согласно расчётам авторов инициативы, в будущем году поездка на электричке от любой станции до любой другой внутри города обойдётся пассажирам в 60 рублей при субсидировании со стороны Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК) в объёме 794 млн рублей из бюджета, либо в 69 рублей без учёта субсидий. Включение фиксированного тарифа в общую тарифную сетку Петербурга обеспечит единый подход к оплате поездок всеми видами общественного транспорта.

