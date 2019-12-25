Отчисления РЖД в бюджеты Петербурга и Ленобласти составили около 7 млрд рублей

Помимо указанных субъектов, в январе-сентябре 2025 года налоговые платежи поступили и в регионы Северо-Западного федерального округа.

За первые девять месяцев текущего года Российские железные дороги (РЖД) выплатили налоги в бюджет Петербурга на общую сумму 3,4 млрд рублей и в бюджет Ленинградской области — 3,5 млрд рублей.

Помимо указанных субъектов, в январе-сентябре 2025 года налоговые платежи поступили и в регионы Северо-Западного федерального округа.

Например, Республике Карелия поступило 1,6 млрд рублей, Мурманской области — 1,1 млрд рублей, Тверской области — более 1,2 млрд рублей, Псковской области — 609 млн рублей, Новгородской области — 648 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что РЖД требуют через суд выселить петербурженку ради строительства ВСМ.

Фото: АО "СЗППК"