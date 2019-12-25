  1. Главная
РЖД требуют через суд выселить петербурженку ради строительства ВСМ
Сегодня, 20:25
Жительницу Фарфоровского поста пытаются лишить квартиры из-за новой магистрали.

РЖД обратились в суд с иском о прекращении права собственности на квартиру жительницы Фарфоровского поста в Петербурге. Иск связан с изъятием жилья под строительство высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Об этом сообщает "Фонтанка".

Дело рассматривает Фрунзенский районный суд. В иске РЖД указано требование прекратить право собственности ответчицы на квартиру и выплатить компенсацию в размере 8,36 млн руб. с учётом затрат на переезд. Кроме того, компания просит обязать женщину освободить жильё в течение пяти рабочих дней после получения выплаты.

Петербурженка не согласилась с проведённой оценкой стоимости и направила запрос о предоставлении ей равноценного жилья взамен изымаемой квартиры.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД

