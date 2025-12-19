У Новоорловского заказника началось строительство школы на 825 мест

Здание запроектировано четырехэтажным, с закрытым внутренним двором.

В Приморском районе Петербурга началось строительство современной школы, рассчитанной на 825 учеников. Новое образовательное учреждение появится на Орлово-Денисовском проспекте и станет частью активно развивающегося жилого квартала. Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года, уточнил портал "Строительный Петербург".

Школа будет принимать детей с 1 по 11 класс. Внутри предусмотрены не только стандартные учебные кабинеты, но и специализированные лаборатории, мастерские и просторный актовый зал. Для занятий спортом и укрепления здоровья в здании оборудуют два бассейна и спортивный зал. Кроме того, в школе появятся библиотека с читальным залом и медиатекой, медицинские кабинеты и большая столовая.

Здание запроектировано четырехэтажным, с закрытым внутренним двором. Это пространство станет площадкой для школьных мероприятий и торжеств. Рядом со школой обустроят спортивную зону с футбольным полем, беговыми дорожками и площадками для подвижных игр, баскетбола и волейбола.

Также в составе квартала планируется строительство детского сада на 350 мест с бассейном, который разместится рядом со школой. Такой подход позволит создать удобную инфраструктуру для семей с детьми разного возраста. Проект реализует Setl Group. Всего в Приморском районе Петербурга холдинг уже возвёл 3 школы и 10 детсадов, а в стадии строительства ещё 2 школы и 2 садика.

Недавно на Васильевском острове открылась новая школа с боксёрским рингом.

Фото: Setl Group