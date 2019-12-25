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В 3 квартале 2021 года в Петербурге заключили 33 контракта по объектам АИП
Сегодня, 12:09
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В 3 квартале 2021 года в Петербурге заключили 33 контракта по объектам АИП

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Самые крупные контракты были заключены на строительство и проектирование школ на 1375 мест.

Фонд капитального строительства и реконструкции заключил с июля по сентябрь 2021 года более 30 контрактов в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

19 контрактов касаются строительства социальных объектов. Самые крупные из них — возведение двух школ на Петровском острове и в Шушарах. Одна будет рассчитана на 1100 мест, другая — на 1375. Застройщиками станут ООО "Лентехстрой" и ООО "КВС". Кроме того, в Шушарах появится еще одна новая школа на 550 мест. Ее будет строить ЗАО "Трест 101". 

Кроме того, Фонд заключил 14 контрактов на проектирование объектов. В список вошла школа на 1375 мест на Пискаревском проспекте, школа на 550 мест на Среднерогатской улице, школа для детей с инвалидностью на Сиреневом бульваре, детские сады на улице Белышева и Ленинском проспекте. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Сестрорецке после реконструкции открыли старейшую школу №434. 

Фото: Piter.TV

Теги: адресная инвестиционная программа, социальные объекты, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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