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Беглов подарил 4,5 млн рублей школе №434 на открытие после реконструкции
Сегодня, 11:23
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Беглов подарил 4,5 млн рублей школе №434 на открытие после реконструкции

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У школы появилось новое здание для начальных классов.

Губернатор Александр Беглов принял участие в открытии школы №434 в Курортном районе после реконструкции. Работы велись на протяжении 7 лет.

Учебное заведение начало свою историю еще в 1905-м году. Так как школа была маленькой, было решено построить новое здание. Их соединили с помощью крытого перехода.

В новостройке будут заниматься ученики начальных классов. В здании есть актовый зал, специальное помещение для занятий хореографией, большой спортивный зал. Также планируется разместить школьный музей. Учителя и школьники будут использовать электронные доски. Для маломобильных ребят есть подъёмники в бассейнах и на входе в школу, специально оборудованные туалетные комнаты. В новом корпусе работает лифт.

Реконструкция шла 7 лет из-за того, что подрядчики не раз нарушали сроки. В итоге пришлось заключать договоры с другими организациями.

Школа примет учеников уже завтра, 9 ноября. В честь открытия Беглов подарил учреждению сертификат на 4,5 млн рублей на дальнейшее улучшение условий обучения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Пулковском шоссе построили новую школу на 825 мест. 

Фото: Telegram / Пул78

Теги: реконструкция, школа 434
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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