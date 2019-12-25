На Пулковском шоссе построили новую школу на 825 мест

Здание станет второй площадкой школы № 353, примет учеников в следующем учебном году.

В Московском районе построили школу на 825 мест. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству Петербурга.

Новое образовательное учреждение возвели на Пулковском шоссе. Застройщик ООО "Агентство по развитию территории "СОЗИДАНИЕ" построил трехэтажное здание, в котором для школьников доступны учебные классы, столовая, библиотека, медицинский кабинет и два спортивных зала, а также актовый зал на 495 человек с эстрадой и костюмерной. На территории школы есть футбольное поле, площадка для игры в волейбол и баскетбол, а также беговые дорожки и полоса препятствий.

Ранее мы писали, что в ЖК "Московские ворота" открылась новая школа.

Фото: пресс-служба комитета по строительству Петербурга