В ЖК "Московские ворота" открылась новая школа

Проект школы выполнили по индивидуальному заказу, а строительство закончили досрочно.

В среду, 1 сентября, в жилом комплексе "Московские ворота" на улице Глеба Успенского новая школа приняла молодых петербуржцев, сообщили в Смольном.

Учреждению присвоили номер № 703, однако пока – до завершения оформления необходимых документов – она будет функционировать как площадка школы № 544. Проект сделали по индивидуальному заказу, а рабочие смогли построить школу в сжатые сроки и сдать досрочно.

Фасад школы украшают воссозданные элементы производственных корпусов бывшего завода им И.Е.Егорова "ВАГОНМАШ", на территории которого теперь располагаются школа и ЖК. В школе есть два спортивных зала и два бассейна, помещение для занятий хореографией, большой актовый зал

Образовательное учреждение рассчитано на 825 мест, в этом году за парты сядут 500 учеников: набор проводился со 2 по 8 классы.

Ранее мы писали, что комитет по образованию назвал школы-рекордсмены по количеству первых классов.

Фото: Piter.tv