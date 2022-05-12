Опубликовано видео с ходом строительства Многофункционального центра для Кунсткамеры

Корпуса должны быть готовы к августу 2024 года.

Строительство Многофункционального научно-хранительского центра для Кунсткамеры идет с опережением на 2 месяца. Об этом сообщил гендиректор ППК "Единый заказчик" Карен Оганесян.

На данный момент строители возводят перекрытия четвертого этажа хранительского корпуса и монтируют внутренние и наружные стены, обустраивают железобетонные конструкции надземной части. Конструкции административного корпуса уже частично демонтированы. Сейчас там устраивают несущие элементы наружных стен и строят ограждающие конструкции вентиляционных камер.

Центр будет располагаться на месте недостроенного НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной, 51/3. Строительство стартовало в сентябре прошлого года. Для Кунсткамеры построят два корпуса: административный и хранительский. Площадь хранительского корпуса составит 17,5 тысяч кв. метров. Там будут располагаться помещения для ценных научных и исторических экспонатов, которые находятся в коллекции Кунсткамеры. Административный корпус строится для выставочных помещений, магазина музея, библиотеки и архива. Строительство должны завершить в августе 2024 года.

Видео: ППК "Единый заказчик"