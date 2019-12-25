Строительство КАД-2 в Петербурге планируют закончить в 2027 году

Завершение строительства КАД-2 планируется к 2027 году. Об этом журналистам рассказал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
У нас в пятилетке эти средства прописаны, поэтому в этом году максимально работы проведем по трассировке, утвердим и будем выходить на проектирование.
Вячеслав Петушенко
На данный момент предполагается, что проезд по данной трассе будет платным.
Ранее стало известно, что правительство России выделило 1,5 млрд рублей на строительство Московско-Дунайской развязки. Она обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10.
Фото: pxhere.com
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