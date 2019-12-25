Правительство России выделило 1,5 млрд рублей на строительство Московско-Дунайской развязки

Она обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым семь регионов получат более 8,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

Согласно документу, Петербургу в 2024 году в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы" поступит 1,5 млрд рублей. На эти деньги в городе будет построена развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Она обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10.

Также с появлением развязки завершится формирование магистрали, дублирующей перегруженный участок КАД от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.

Фото: ВКонтакте / ЖК Звезды Столиц. Основная группа дольщиков