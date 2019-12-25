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Смольный утвердил проект Московско-Дунайской транспортной развязки
Сегодня, 8:08
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Смольный утвердил проект Московско-Дунайской транспортной развязки

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Новая транспортная развязка должна улучшить дорожную ситуацию в южной части Петербурга.

В среду, 9 марта, на рабочем совещании губернатора Петербурга Александра Беглова с членами городского правительства был утверждён проект транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Новая транспортная развязка должна улучшить дорожную ситуацию в южной части Петербурга и обеспечить выезд на федеральную трассу М-10, которая связывает Санкт-Петербург с Москвой.

Также городское правительство согласовало проект планировки спортивного комплекса площадью 54 тыс. м2 в Приморском районе.

В начале февраля Смольный провел слушания по строительству Московско-Дунайской развязки.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее

Теги: дунайский проспект, московское шоссе, развязка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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