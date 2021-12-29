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Смольный провел слушания по строительству Московско-Дунайской развязки
Сегодня, 9:03
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Смольный провел слушания по строительству Московско-Дунайской развязки

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Ожидается, что развязка разгрузит КАД.

Смольный утвердит проект планировки развязки на перекрестке Московского шоссе и Дунайского проспекта. Документ проходит антикоррупционную экспертизу. 

Длина развязки составит 2,6 км. Частью проекта будет 660-метровая эстакада, путепровод, пешеходный мост и пешеходные тоннели. Пропускная способность будет от 237,3 тысяч до 612 тысяч единиц. 

При строительстве трассы сохранят памятники. 

Общественные слушания про проекту прошли с 1 декабря по 1 февраля. Планируется, что развязка будет готова не позднее сентября 2024 года.

Фото: КРТИ

Теги: дороги, развязка, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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