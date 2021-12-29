Смольный провел слушания по строительству Московско-Дунайской развязки

Ожидается, что развязка разгрузит КАД.

Смольный утвердит проект планировки развязки на перекрестке Московского шоссе и Дунайского проспекта. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Длина развязки составит 2,6 км. Частью проекта будет 660-метровая эстакада, путепровод, пешеходный мост и пешеходные тоннели. Пропускная способность будет от 237,3 тысяч до 612 тысяч единиц.

При строительстве трассы сохранят памятники.

Общественные слушания про проекту прошли с 1 декабря по 1 февраля. Планируется, что развязка будет готова не позднее сентября 2024 года.

Фото: КРТИ