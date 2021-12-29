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Московско-Дунайскую развязку в Петербурге откроют до 2024 года
Сегодня, 18:40
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Московско-Дунайскую развязку в Петербурге откроют до 2024 года

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После открытия развязка способна пропустить 74 тысячи автомобилей в сутки. 

В Петербурге полным ходом идет строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Как рассказали в пресс-службе Смольного, работы идут по графику. 

Изначально проект представлял собой путепровод, а также три подземных и один наземный пешеходных переходов. Позже в проектную документацию внесли корректировки. Было принято решение оставить лишь два пешеходных перехода, оснащенных лифтами для маломобильных граждан. 

В настоящее время идет строительство фундаментов опор и подпорной стенки основного хода путепровода, переустройство электрических и тепловых сетей, водопровода и канализации. Работы планируется завершить не позднее сентября 2024 года. После открытия развязка способна пропустить 74 тысячи автомобилей в сутки. 

Строительство Московско-Дунайской развязки оценивается в 8,2 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей в 2022-2023 годах будут выделены из федерального бюджета. 

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся новый съезд с КАД, примыкающий к индустриальному парку "RAUM Бугры".

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга

Теги: московско-дунайская развязка, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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