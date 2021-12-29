Московско-Дунайскую развязку в Петербурге откроют до 2024 года

После открытия развязка способна пропустить 74 тысячи автомобилей в сутки.

В Петербурге полным ходом идет строительство развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом. Как рассказали в пресс-службе Смольного, работы идут по графику.

Изначально проект представлял собой путепровод, а также три подземных и один наземный пешеходных переходов. Позже в проектную документацию внесли корректировки. Было принято решение оставить лишь два пешеходных перехода, оснащенных лифтами для маломобильных граждан.

В настоящее время идет строительство фундаментов опор и подпорной стенки основного хода путепровода, переустройство электрических и тепловых сетей, водопровода и канализации. Работы планируется завершить не позднее сентября 2024 года. После открытия развязка способна пропустить 74 тысячи автомобилей в сутки.

Строительство Московско-Дунайской развязки оценивается в 8,2 млрд рублей. Из них 3,5 млрд рублей в 2022-2023 годах будут выделены из федерального бюджета.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся новый съезд с КАД, примыкающий к индустриальному парку "RAUM Бугры".

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга