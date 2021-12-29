Новый съезд с КАД открылся в Петербурге

Разрешение на ввод было получено 29 декабря.

Группа компаний RAUM получила от ФКУ Упрдор "Северо-Запад" разрешение на ввел в эксплуатацию съезда с КАД, примыкающего к индустриальному парку "RAUM Бугры". Об этом Piter.tv сообщили в компании.

Инвестиции в строительство новой дороги начали поступать в 2019 году. Отмечается, что благодаря инфраструктуре резиденты парка (Яндекс Маркет, Ozon и Продстар) смогут сократить время доставки продукции до потребителя.

Отмечается, что благодаря съезду индустриальный парк смогут запустить на полную мощность и привлечь другие предприятия.

Фото: пресс-служба компании RAUM