В 2021 году заключено 82 контракта на строительство и проектирование соцобъектов в Петербурге

Самые большие контракты заключены на строительство школ.

В прошлом году Фонд капитального строительства и реконструкции заключил 82 контракта на строительство и проектирование социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Работы будут выполнены в рамках Адресной инвестиционной программы. Наиболее крупные контракты заключены на строительство образовательных учреждений. ООО "СУАР-Групп" заключил контракт на строительство школы на Муринской дороге. Она будет рассчитана на тысячу мест. ООО "КВС" построит школу на Колпинском шоссе в Шушарах. В ней будет 1375 мест. Также подрядчик возведет многофункциональный спортивный комплекс на улице Замшина в Калининском районе.

Два контракта на строительство школу выиграло ООО "СУ-17". Они появятся на Дальневосточном проспекте и на проспекте Космонавтов.

Реконструкцию Центра современного искусства имени Сергея Курехина на Среднем проспекте В.О. проведет ООО ООО "ПСБ "ЖилСтрой".

Всего заключено 45 контрактов на выполнение строительно-монтажных работ и 37 — на проектирование.

Фото: Piter.TV