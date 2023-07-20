Строительство храма в честь участников СВО согласовали в Петербурге

Архитектурный облик купола будет стилизован под древнерусские воинские шлемы.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга согласовал проект строительства нового храма Георгия Победоносца в Пушкинском районе. Храм, посвященный защитникам Отечества, включая участников специальной военной операции, появится на пересечении Детскосельского бульвара и Петербургского шоссе.

Основные параметры проекта: высота храма составит 30 метров (сопоставимо с 10-этажным домом), дизайн купола будет стилизован под древнерусские шлемы, на территории разместят трапезную, мемориальную аллею, звонницу, парковку и велопарковку.

Строительство инициирует пушкинский Софийский собор, получивший участок площадью более 3,6 тыс. кв. м во временное пользование в 2023 году. В мае 2023 года на месте будущего храма уже освятили поклонный крест и открыли часовню.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор.

Фото: ВКонтакте / "Храм - воин во имя св. вмч. Георгия Победоносца"