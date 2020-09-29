В Тихвинском районе к природному газу подключили еще 150 домов

Предоставляются субсидии на выполнение внутренних работ в домах, размер которых варьируется от 180 до 300 тысяч рублей в зависимости от социальной группы населения.

Программа догазификации продолжает реализовываться в Ленинградской области. В Тихвинском районе построен межпоселковый газопровод длиной 5 км, связывающий деревню Мелегежская Горка с деревнями Новоандреево и Шибенец, а также проложено 7 км внутрипоселковых газовых сетей, сообщает пресс-служба Представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве РФ.

Председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Морозов отметил, что уже подписано 51 соглашение о догазификации. Президентская программа предоставляет возможность жителям бесплатно подключаться к газопроводу до границ их земельных участков. Кроме того, предоставляются субсидии на выполнение внутренних работ в домах, размер которых варьируется от 180 до 300 тысяч рублей в зависимости от социальной группы населения.

Максимальная субсидия в размере 300 тысяч рублей предназначена для ветеранов Великой Отечественной войны. Льготные категории граждан, включая пенсионеров и многодетные семьи, могут рассчитывать на получение суммы до 201 тысячи рублей, тогда как для остальных собственников доступна субсидия до 180 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что приоритетные направления туризма определили в Ленобласти.

Фото: Правительство Ленобласти