В Курортном районе проверили ход строительства санатория и общежития

Также чиновники посетили реконструируемые корпуса больницы №40 и школу №434.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко совместно с руководителями Фонда капитального строительства и реконструкции, подведомственного Комитету по строительству, провели рабочий объезд по стройплощадкам соцобъектов Курортного района. Работы проводятся в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Чиновники посетили поселок Ушково, где идет строительство здания здания детского туберкулезного санатория. Учреждение на 300 мест строят с 2013 года, за это время сменились три подрядчика. На данный момент работы ведет компания АО "МОНОЛИТСТРОЙ". Степень готовности – 57%. На объекте проходит отделка помещений, ведутся работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Далее делегация отправилась на стройплощадку зданий общежития квартирного типа для сотрудников 40-й больницы Курортного района в поселке Репино. Степень строительной готовности составляет 25%, контур закрыт на 70%. Ввод в эксплуатацию запланирован также на декабрь 2021 года.

Третьим пунктом объезда стали корпуса больницы №40 на улице Борисова (литеры Б, П, Д, Ж), которые сейчас находятся на реконструкции. На площадках трудятся 165 специалистов ООО "Сотэкс".

Последним объектом инспекции стала средняя общеобразовательная школа №434 в Сестрорецке. Там ведется реконструкция с пристройкой бассейна. Степень готовности объекта составляет 57%.

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Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)