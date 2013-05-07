В Кировском районе откроют Центр образования №162 после реконструкции

В Центр образования появится 25-метровый бассейн.

В субботу, 17 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил Центр образования в Кировском районе, где проходит реконструкция. Она должна завершиться к 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, реконструкция в Центре образования началась потому, что там обучаются 600 школьников среднего и высшего звена. Однако здание по проекту рассчитано на количество вдвое меньше.

В проекте также заложено возведение постройки, где будет располагаться 25-метровый бассейн. Там будут проходить учебно-тренировочные занятия по плаванию.

Ранее Piter.tv писал, что реконструкция петербургского колледжа судостроения подходит к концу. Беглов отметил востребованность данного учебного заведения. По словам губернатора, кадры, которые готовит колледж, крайне важны для промышленной отрасли города.

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