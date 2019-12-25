Реконструкция петербургского колледжа судостроения подходит к концу

В следующем году планируется реконструкция второго корпуса учебного заведения.

В субботу, 17 апреля, губернатор Петербурга Александр Беглов посетил корпус Колледжа судостроения и прикладных технологий на улице Кронштадтской, д.15. Чтобы увидеть лично, как проходит завершающий этап реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Беглов отметил востребованность данного учебного заведения. По словам губернатора, кадры, которые готовит колледж, крайне важны для промышленной отрасли города.

Важно создать для студентов современные условия, максимально приближенные к заводским, - заявил Беглов.

Губернатор Петербурга отметил высокий уровень промышленности города, поэтому необходимо "наращивать мощности колледжа". Уже в следующем году планируется реконструкция второго корпуса учебного заведения.

Колледж судостроения и прикладных технологий - одно из старейших учебных заведений Петербурга. Его история началась в 19 веке, когда была основана ремесленная школа при Балтийском заводе.

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Фото: ВКонтакте / Колледж Судостроения и прикладных технологий