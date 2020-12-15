Строительство Витебской развязки ЗСД идет круглосуточно

В будущем магистраль объединит две скоростные дороги и обеспечит непрерывное движение транспорта в сторону восточной части города и области.

Работы по строительству Витебской развязки Западного скоростного диаметра ведутся круглосуточно. Это начальная стадия проекта, представляющего собой важную часть транспортной инфраструктуры Петербурга, пишет "Петербургский дневник".

Эта магистраль соединяет Петербург с Ленинградской областью. В будущем Витебская развязка объединит две скоростные дороги и обеспечит непрерывное движение транспорта в сторону восточной части города и области. Представители строительной компании сообщили, что на всей длине магистрали уже установлены металлические конструкции.

Работа идет полным ходом. На участке, пересекающем Благодатную и Кубинскую улицы, завершены предварительные тесты, идет установка защитных барьеров и осветительных конструкций. На отрезке от Митрофеевского шоссе до Московского проспекта завершено асфальтовое покрытие.