ГРК одобрила строительство многоквартирных домов на бульваре Александра Грина

Условиями реализации стало финансирование важной социальной инфраструктуры.

На октябрьском заседании Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга одобрила проект строительства многоквартирных домов на бульваре Александра Грина, предложенный ООО "ЛСР. ОСТРОВ". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Условиями реализации стало финансирование важной социальной инфраструктуры: поликлиники на 800 посещений в смену и школы на 1 650 мест. Также застройщик обязался передать встроенные помещения для двух детских садов на 150 мест каждый. Общая площадь будущих подземных паркингов составит 24 914 кв.м, что позволит улучшить транспортную доступность новых жилых кварталов.

Также на Петроградской набережной реконструируют здание под гостиницу.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)