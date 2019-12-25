На Петроградской набережной реконструируют здание под гостиницу

Проект предполагает создание гостиницы с номерным фондом площадью 3 174,54 кв.м.

На очередном заседании Градостроительной комиссии города было одобрено обращение Александра Шестакова о реконструкции здания на Петроградской набережной, участок 34. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект предполагает создание гостиницы с номерным фондом площадью 3 174,54 кв.м. Условием для реализации данного проекта станет безвозмездная передача пятнадцати однокомнатных квартир в собственность города в соответствии с требованиями Жилищного комитета. Выполнить данное обязательство застройщик должен до конца 2025 года.

Также в октябре Градкомиссия одобрила строительство ЖК на Воронежской улице.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)