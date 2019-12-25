Градкомиссия одобрила строительство ЖК на Воронежской улице

Проект одобрен Градостроительной комиссией города с рядом условий.

ЗАО "БФА-Девелопмент" представило проект строительства жилого дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, на Воронежской улице, участок 45. Проект одобрен Градостроительной комиссией города с рядом условий.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", застройщик обязуется капитально отремонтировать здание школы №153 на Лиговском проспекте, создав дополнительно 325 мест для школьников. Кроме того, компания передаст городу две квартиры и обновит светофорный объект на пересечении Боровой и Курской улиц. Выполнение этих условий ожидается до 2026 года, что позволит улучшить не только жилую, но и образовательную инфраструктуру района.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)