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На севере Петербурга строитель упал с высоты
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На севере Петербурга строитель упал с высоты

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Мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Строитель упал с высоты и получил тяжелые травмы на работе в Петербурге. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", 41-летнего жителя Сертолово вечером 11 декабря госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему диагностировали кататравму, черепно-мозговую травму, перелом ребра, ушиб легкого. 

Предварительно, мужчина упал с высоты 3 метров на проспекте Просвещения. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские. 

Ранее на Piter.TV: полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, проспект просвещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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