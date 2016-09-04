На севере Петербурга строитель упал с высоты

Строитель упал с высоты и получил тяжелые травмы на работе в Петербурге.
По данным АН "Оперативное прикрытие", 41-летнего жителя Сертолово вечером 11 декабря госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему диагностировали кататравму, черепно-мозговую травму, перелом ребра, ушиб легкого.
Предварительно, мужчина упал с высоты 3 метров на проспекте Просвещения. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
Ранее на Piter.TV: полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы.
Фото: Piter.TV
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