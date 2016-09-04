На севере Петербурга строитель упал с высоты

Мужчину госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Строитель упал с высоты и получил тяжелые травмы на работе в Петербурге.

По данным АН "Оперативное прикрытие", 41-летнего жителя Сертолово вечером 11 декабря госпитализировали в Елизаветинскую больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшему диагностировали кататравму, черепно-мозговую травму, перелом ребра, ушиб легкого.

Предварительно, мужчина упал с высоты 3 метров на проспекте Просвещения. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала петербуржца, по вине которого мужчина получил смертельную травму головы.

Фото: Piter.TV