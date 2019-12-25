Уличный художник Moyka: "Стрит-арт – это искусство для людей"

Piter.TV делится беседой с новым героем рубрики "Стрит-арт Петербурга: лица".

Миниатюрные работы этого художника редко закрашиваются коммунальщиками, но часто переезжают домой к петербуржцам. Крупные узнаваемы в своих черно-бело-красных цветах или переплетению сотен мультяшных рук. Маленькие головы с пустыми глазами можно заметить в компании стикеров и вязи граффити на бесхозных стенах и оборотах дорожных знаков, на трансформаторных будках и щитках. Слегка пугающие и притягательные одновременно – наверное, именно такое первое впечатление остается от этих работ.

Piter.TV поговорил с автором рисунков и фигурок, работающим под псевдонимом Moyka. В этом материале – о реке-тезке, месте художника в людских сердцах и спорной легализации уличного искусства.

PTV: Как появилась мысль перенести свои рисунки из блокнота на улицы Петербурга?

Все началось с вдохновения. Я наблюдал за знакомыми художниками, увлеченными стрит-артом, и мне захотелось так же воплощать свои идеи. Как бы я ни любил рисовать в блокноте, но рисование на улице, на стенах зданий – это уровень совершенно иного масштаба.

PTV: Давно ли вы рисуете и как вообще связаны с искусством в повседневной жизни?

Не совру, если скажу, что занимаюсь рисованием всю сознательную жизнь. И найти работу мне повезло именно такую, творческую, связанную с увлечением души.



PTV: Стрит-арт – это…

...хороший вопрос. С одной стороны, хочется ответить "не знаю" и посмотреть в Википедии. А с другой, мнение все-таки есть. Для меня стрит-арт – это искусство, не обремененное рамками и правилами академического образования. Это искусство для людей.

PTV: Ваш ник – очень петербургский, Moyka (Мойка). Почему вы выбрали себе такой псевдоним?

Тут нет какой-то особой истории. Мне нравилось ассоциировать себя с рекой, потому что я точно так же плыву по течению. Забавно, но мои друзья редко вспоминают о том, что в Питере есть такая река, и ассоциируют меня с автомойкой.

PTV: Ваши работы, как вы сами отмечали в соцсетях, не живут долго – их снимают со стен. Что испытываете по этому поводу?

В наше время из-за обилия и доступности информации очень сложно быть замеченным. Поэтому если кто-то хочет оставить частичку моего творчества себе, мне приятно.

PTV: Поделитесь закулисьем: из чего вы делаете маленькие головы персонажей? И что вам нравится больше: клеить фигурки или рисовать на стенах?

Стикеры я делаю из акрилового стекла. Что нравится больше, рисовать или клеить, затрудняюсь ответить. У каждого дела есть свой шарм. Стикер-арт быстрый – это импульс, а мурал требует подготовительной работы, времени на выполнение, но масштаб вдохновляет.

PTV: Зачем Петербургу ваши работы?

Петербург хранит в себе истории многих талантливых людей, и мне хочется быть среди них.

PTV: На многих ваших рисунках изображены переплетающиеся руки, ростки, стебли, а у некоторых персонажей – пустые глаза. Что это означает?

Каждый для себя находит свой смысл.

PTV: Вкладываете ли вы смыслы в своих персонажей или это просто интересные детали города для случайных зрителей?

Конечно, у каждого из них есть своя история. Например Chi-chi и Roni, которых можно найти в моём Instagram – это пара молодых панков, заснятых по пути на фестиваль Burning man. Не могу точно сказать, что появляется первым: персонаж или сюжет.

PTV: Собираетесь ли делать коллаборации с другими петербургскими стрит-артерами? С кем бы хотели поработать?

У меня нет конкретных предпочтений, но я всегда открыт для хороших идей и людей в творчестве.

PTV: Ваш стиль узнаваем для любителей стрит-арта, но планируете ли вы вообще запомниться петербуржцам и занять определенное место среди городских уличных художников? Планируете ли какие-то проекты покрупнее?

Я считаю, что настоящее творчество невозможно запланировать. И не мне решать, останусь ли я в сердцах людей или исчезну бесследно.

PTV: Наш традиционный вопрос для всех собеседников: что думаете о легализации стрит-арта в городе? (перед размещением рисунка или работы на улице нужно будет согласовать их с властями).

Безусловно, есть и плюсы, и минусы. Легализация могла бы упростить многим талантливым художникам процесс создания работы, но мне кажется, что при согласовании может пострадать идея. И это, к сожалению, будет уже не тот стрит-арт, который есть сейчас.

Ранее мы общались с художницей под ником Sweklaaa. По ссылке – материал о маленьких жителях Петербурга, эгоизме и вандализме "понарошку".

Фото: Instagram / @moyka.art