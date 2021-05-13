Работник ритуального агентства чуть не отправил на тот свет бизнесмена из Ленобласти

Видимо, мужчина решил добавить себе работы.

Накануне, 28 июня, 35-летний индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением, что неизвестный произвел в него выстрел из пневматического пистолета у бара на проспекте Победы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские оперативно задержали подозреваемого — 38-летнего местного жителя, работающего разнорабочим в ритуальном агентстве. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанный содержится под стражей в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведется дальнейшее расследование обстоятельств происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Волхове задержаны двое подозреваемых в краже микроволновки и продуктов.

Фото: Piter.TV