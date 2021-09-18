Стрелявший из арбалета на проспекте Пархоменко задержан

У 46-летнего горожанина изъят арбалет МК-400R, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Выборгского района задержала 46-летнего мужчину, который вечером 10 октября стрелял из арбалета вблизи жилого дома на проспекте Пархоменко. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 18:21 у дома 19 корпус 1 по проспекту Пархоменко. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали нетрезвого мужчина, упражнявшегося в стрельбе по самодельным мишеням. Изъяты арбалет МК-400R и пять стрел к нему. Установлено, что разрешение на хранение и ношение данного типа арбалета законодательством не предусмотрено, уточнили в ведомстве.

Задержанный доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил оборота оружия. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV