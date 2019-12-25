Вскрылись детали в деле об убийстве архитектора Супоницкого в Петербурге

Экс-финансист из Петербурга застрелил соседа после ссоры из-за денег и покончил с собой.

В Санкт-Петербурге бывший финансист футбольного клуба "Петротрест" Константин Козырев убил соседа, архитектора Александра Супоницкого, после конфликта на финансовой почве, а затем покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, трагедия произошла утром. Козырев отвел дочь в школу, после чего в подъезде встретил соседа. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой экс-финансист нанес смертельное ранение Супоницкому. Затем он вернулся в квартиру и свел счеты с жизнью.

Перед этим Козырев отправил бывшей жене сообщение, в котором написал:

"Сегодня придут с обыском. Прости меня за все. По-другому не мог! Очень вас люблю".

Следователи выяснили, что Козырев заранее наблюдал за соседом и даже снял жилье неподалеку от его квартиры. Основной версией случившегося считается конфликт из-за финансовых обязательств.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку всех обстоятельств происшествия и опрашивают свидетелей.

Напомним, Александр Супоницкий был застрелен 8 октября у лифта в доме на Кременчугской улице. После убийства Козырев вернулся в арендуемую квартиру, где поджег помещение и покончил с собой.

Фото: Следственный комитет РФ