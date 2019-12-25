Жертва стрелка на Пулковском шоссе раскрыл детали произошедшего

Петербуржец получил пули за честность.

Житель Санкт-Петербурга рассказал подробности нападения на Пулковском шоссе, где неизвестный мужчина выстрелил в него несколько раз после конфликта из-за ошибочного перевода 130 тыс. руб. Об этом сообщил портал 78.ru.

По словам потерпевшего, инцидент произошёл вечером в его доме. На карту супруги поступили деньги от незнакомого человека. Семья сразу обратилась в банк и полицию, чтобы вернуть средства официальным способом, опасаясь попасть под мошенническую схему. После обращения супругам начали поступать звонки с угрозами. Неизвестные знали их адрес и личные данные. Несмотря на заявления, реакции от полиции долго не последовало.

Позже отправитель перевода сам пришёл к квартире семьи. Хозяин дома вызвал полицию и попытался удержать мужчину до приезда наряда. Между ними завязалась короткая перепалка, во время которой злоумышленник достал пистолет и произвёл несколько выстрелов.

Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как стабильное. Стрелка задержали. По данным правоохранителей, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти