В Ленобласти серийный киллер раскрыл шокирующие детали старых преступлений

Суд в Петербурге санкционировал арест предполагаемого киллера по делу об убийстве 2005 года.

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для мужчины, обвиняемого в убийстве 20-летней давности, на период до 20 ноября 2025 года. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Мужчина был задержан 21 октября 2024 года. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершенном 27 мая 2005 года на Каменноостровском проспекте. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему девять ножевых ранений в шею, грудь и туловище. После нападения он похитил 3000 долларов и скрылся с места преступления. Потерпевший скончался в Мариинской больнице, не приходя в сознание.

Подозреваемый не признал свою вину и возражал против заключения под стражу. Расследование по делу продолжалось в течение 20 лет.

Ранее на Piter.TV: по делу о расправе в 2005 году задержали киллера, убившего семью бизнесмена в Ленобласти.

Фото: Piter.TV