Полицейским удалось задержать петербуржца, который стрелял в магазине на Малой Балканской

Стражи порядка выяснили, что горожанин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали хулигана, который открыл стрельбу в купчинском магазине. Инцидент произошел на Малой Балканской улице в доме № 30 сегодня, 4 июня, около 13 часов дня.

Сотрудники полиции Фрунзенского района смогли установить личность стрелка. Им оказался 59-летний горожанин, который проживает около супермаркета, где он устроил переполох. Напомним, злоумышленник выстрелил в воздух в универмаге, а затем убежал домой.

Стражи порядка выяснили, что горожанин находится в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли травматический пистолет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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