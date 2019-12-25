  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Полицейским удалось задержать петербуржца, который стрелял в магазине на Малой Балканской
Сегодня, 15:25
117
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Полицейским удалось задержать петербуржца, который стрелял в магазине на Малой Балканской

0 0

Стражи порядка выяснили, что горожанин находится в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали хулигана, который открыл стрельбу в купчинском магазине. Инцидент произошел на Малой Балканской улице в доме № 30 сегодня, 4 июня, около 13 часов дня. 

Сотрудники полиции Фрунзенского района смогли установить личность стрелка. Им оказался 59-летний горожанин, который проживает около супермаркета, где он устроил переполох. Напомним, злоумышленник выстрелил в воздух в универмаге, а затем убежал домой. 

Стражи порядка выяснили, что горожанин находится в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли травматический пистолет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.tv:  во Фрунзенском районе петербуржец обманул 93-летнюю бабушку на полмиллиона рублей.

Фото: Pexels

 

Теги: купчинский стрелок, магазин на малой балканской, полиция, пьяный житель, стрелял в магазине, хулиган
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии