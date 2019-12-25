На Малой Балканской хулиган открыл стрельбу в магазине

Выстрелив в воздух, мужчина убежал.

Сегодня, 4 июня, в Купчино горожанин выстрелил из пистолета в магазине. Инцидент произошел на Малой Балканской улице в доме № 30. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Житель Северной столицы выстрелил в воздух и убежал прочь. В результате случившегося никто не пострадал. В магазин, где устроил переполох петербуржец, прибыли сотрудники полиции. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в сервисном центре на Новолитовской улице бандит несколько раз выстрелил в петербуржца.

Фото: Piter.tv