Во Фрунзенском районе петербуржец обманул 93-летнюю бабушку на полмиллиона рублей

Правоохранители задержали злоумышленника.

В среду, 1 июня, пожилая жительница Фрунзенского района рассказала полицейским, что стала жертвой мошенника. 93-летнюю женщину обманули на 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По словам потерпевшей, в 11:40 на домашний телефон ей позвонил незнакомец и заявил, что ему нужна крупная сумма денег для того, чтобы внука бабушки не привлекли к уголовной ответственности за совершенное ДТП с пострадавшими. Уже через час пенсионерка передала указанную сумму "помощнику". Позже она поняла, что ее обманули.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Спустя сутки стражи порядка задержали подозреваемого на улице Крыленко. Им оказался 29-летний безработный житель Северной столицы. Злоумышленника задержали.

Ранее на Piter.tv: мошенник похитил у матери ребенка с СМА 10,5 млн рублей, которые собирали на лечение.

Фото: Piter.tv