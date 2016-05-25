Мошенник похитил у матери ребенка с СМА 10,5 млн рублей, которые собирали на лечение

Для убедительности аферист заявил женщине, что борьба с таким видом мошенничества стоит на контроле у руководства правоохранительных органов. Мать ребенка поверила мошеннику и перевела собранные деньги на указанные реквизиты.

В Ставрополе будут судить злоумышленника, который похитил 10,5 млн рублей у матери годовалого мальчика со спинальной мышечной атрофией. Женщина собирала деньги на дорогостоящий укол препаратом "Золгенсма", передает телеканал "360".

Как рассказала мама ребенка Анастасия Бойко, весной прошлого года с ее личного счета похитил 10,5 млн рублей. Бойко добавила, что это обычный съемщик, который снимал деньги с карт в банкоматах. Человек сидит уже год, не дает никаких признательных показаний, которые могли бы привести к организаторам данного преступления, а значит, пока эти люди на свободе.

По данным МВД, мужчина узнал, что Бойко собирает деньги на лечение ребенка, начал звонить ей и говорить, что "к ее счетам якобы получили доступ третьи лица, поэтому для безопасности деньги нужно перевести на резервные счета". Для убедительности аферист заявил женщине, что борьба с таким видом мошенничества стоит на контроле у руководства правоохранительных органов. Мать ребенка поверила мошеннику и перевела собранные деньги на указанные реквизиты.

После обращения в полицию в апреле 2021 года афериста задержали в Казани. Уже в Ставрополе предъявили обвинение в мошенничестве и арестовали. Сейчас его дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Добавим, что средства для лечения мальчику все-таки удалось собрать. В паблике в "Одноклассниках" Бойко сообщила, что 9 апреля сбор был закрыт. На это ушло 18 месяцев.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали мошенника, который был в федеральном розыске с 2013 года. Ущерб составил более 12 млн рублей.

Фото: Piter.tv