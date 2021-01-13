В Петербурге задержали мошенника, который был в федеральном розыске с 2013 года

Ущерб составил более 12 млн рублей.

В Петербурге калужские оперативники задержали злоумышленника, который был в федеральном розыске с 2013 года. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе МВД России.

По версии правоохранителей, мошенник под предлогом развития бизнеса обманом взял деньги у шести "компаньонов". Он обещал им вернуть их инвестиции с процентами, но деньги и прибыль вкладчики не получили. Ущерб насчитывает более 12 млн рублей.

Мужчина скрывался почти 10 лет от полицейских, он даже переехал из Калуги в Петербург. Место его нахождение установить не удалось. Во время служебной командировки правоохранители задержали беглеца.

Фото: Piter.tv