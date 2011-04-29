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В деревне Большие Колпаны мужчина выстрелил в бедро 12-летней девочки
Сегодня, 10:49
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Большие Колпаны мужчина выстрелил в бедро 12-летней девочки

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Изъята пневматическая винтовка.

Полицейскими задержан стрелок из пневматики по ребенку в деревне Большие Колпаны Гатчинского района. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 31 июля в полицию поступило сообщение из районной больницы о том, что накануне в 21:30 к ним обратилась 12-летняя школьница из деревни Большие Колпаны. У неё диагностировали травму бедра после выстрела из пневматического оружия. Было установлено, что в девочку выстрелил неизвестный. После оказания медицинской помощи семиклассница была отпущена в удовлетворительном состоянии.

Вечером 31 июля полицейские в деревне Большие Колпаны задержали 39-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Изъята пневматическая винтовка.

Ранее был задержан мужчина, стрелявший на детской площадке в Колпино.

Фото: Piter.tv

Теги: пневматика, стрельба
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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